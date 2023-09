Biogen: Kursziel von 305,06 EUR - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen wird nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei stolzen 305,06 EUR und bietet Investoren eine mögliche Rendite von +23,71%. Die positive Stimmung am Markt zeigt sich auch in einer Steigerung des Aktienkurses um +0,07% am gestrigen Tag.

• Biogen erreichte am 31.08.2023 einen Anstieg von +0,07%

• Mittelfristiges Kursziel: 305,06 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21

16 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere neun bewerten sie immerhin als kaufenswert. Lediglich neun Experten halten die Aktie für neutral.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 4,21.

Insgesamt sprechen diese Bewertungen für ein großes Potenzial in Zukunft und lassen Anleger auf eine gute Entwicklung hoffen.