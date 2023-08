Biogen: Kursziel von 304,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Biogens Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel soll um +23,73% über dem aktuellen Wert liegen.

• Biogen stieg am 07.08.2023 um +0,86%

• Das Zielkursniveau für Biogen liegt bei 304,51 EUR

• Guru-Rating erreicht nun einen Wert von 4,21 nach zuvor ebenfalls 4,21

Am gestrigen Handelstag konnte Biogen eine positive Kursentwicklung mit einem Anstieg von +0,86% verzeichnen. Auf Wochensicht betrug das Plus insgesamt +0,72%. Somit scheint sich aktuell eine relativ neutrale Stimmung am Markt einzustellen.

Ob die Bankanalysten diese Entwicklung so erwartet haben? Die Meinungen sind eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Zielkursniveau für Biogens Aktie beträgt derzeit 304,51 EUR und wird somit seitens der Bankanalysten als realistisch eingeschätzt. Sollten sie Recht behalten bedeutet...