Biogen: Kursziel bei 315,71 EUR

Biogens Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für den Biogen-Anteil liegt daher bei 315,71 EUR – ein Plus von +31,95% zum aktuellen Wert.

• Am 02.10.2023 verzeichnete Biogen eine negative Entwicklung von -1,61%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,23

In den letzten fünf Handelstagen hat die Biogen-Aktie einen Gesamtverlust in Höhe von -2,01% erlitten und gestern ging es um weitere -1,61% bergab. Aus diesem Grund könnte man meinen, dass die Stimmung am Markt momentan eher pessimistisch ist.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten lautet allerdings anders: Sie gehen davon aus, dass Biogens Aktienkurs Potenzial nach oben aufweist und das Kursziel bei 315,71 EUR liegt – ein Anstieg um etwa +31%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser...