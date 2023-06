Biogen: Das Kursziel bei 310,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Biogen-Aktie wird von den Experten derzeit nicht richtig bewertet. Der wahre Wert des Unternehmens liegt laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten bei einem mittelfristigen Zielkurs von 310,66 EUR. Falls diese Prognose zutreffen sollte, hätte das Unternehmen ein Potential zur Kurssteigerung in Höhe von knapp +10%. Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt betrug immerhin +0,64%, was die positive Stimmung widerspiegelt.

• Biogen legt um +0,64% zu

• Das Mittelwert-Kursziel für Biogen beträgt 310,66 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,21 stabil

Aktuell sehen etwa drei Viertel aller Analysten ein starkes Kaufsignal für den Aktienkauf und rund jeder Zehnte gibt eine kaufmännische Empfehlung ab. Weniger enthusiastisch sind nur wenige Spezialisten und raten zu einer neutralen Haltung (9 Stimmen). Insgesamt bleiben jedoch...