Biogen: Kurssteigerungspotenzial - Ziel bei 303,29 EUR

Die Aktie von Biogen wird laut Analysten derzeit unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 303,29 EUR und damit um +16,98% höher als der gegenwärtige Kurs.

• Biogen: Anstieg um +0,38% am 28.06.2023

• Mittelfristiges Kursziel von Biogen bei 303,29 EUR

• Guru-Rating von Biogen unverändert bei 4,21

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Biogen an der Börse um +0,38% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen hat das Unternehmen jedoch eine negative Entwicklung verzeichnet und ist um -3,38% gefallen. Der Markt scheint momentan eher pessimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung nicht vorhergesehen haben dürften, sind sie sich einig in ihrer Einschätzung des wahren Werts der Aktie: Sie liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 303,29 EUR. Sollten sie recht behalten, könnte...