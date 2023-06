Biogen: Kurspotenzial um +7,57% auf 308,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen hat in der vergangenen Woche eine positive Kursentwicklung hingelegt und ist nach Ansicht von Experten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 308,17 EUR.

• Am 08.06.2023 stieg die Biogen-Aktie um +1,31%

• Mittelfristiges Kursziel bei 308,17 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,21

Mit einem Plus von +1,31% am gestrigen Tag konnte das Pharmaunternehmen Biogen an der Börse ein weiteres Mal überzeugen und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Zuwachs von +2,89%. Die Stimmung am Markt scheint damit momentan relativ positiv zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten diese Entwicklung vorausgesehen hatten, sind sich die meisten einig: Das mittelfristige Kursziel für Biogen beträgt laut Durchschnittsberechnungen derzeit 308,17 EUR – was einem potentiellen Anstieg um...