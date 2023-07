Biogen: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 304,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -2,59% erfahren, was auf eine aktuell pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt. Doch viele Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen das wahre Kurspotenzial bei einem mittelfristigen Zielwert von 304,62 EUR.

• Am 12.07.2023 sank der Biogen-Aktienkurs um -0,79%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 304,62 EUR

• Derzeit empfehlen 72,73% der Analysten den Kauf der Aktie

Aktuell gibt es insgesamt 33 Bewertungen zu Biogen durch Experten aus dem Finanzsektor: Während sich neun davon “halten” positionieren und acht die Empfehlung “kaufen” aussprechen (mit optimistischer Sichtweise), bezeichnen ganze sechzehn Experten die Aktie sogar als stark kaufenswert.

Das Guru-Rating ist mit einer aktuellen Kennzahl von 4,21 stabil geblieben im...