Biogen: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 298,81 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen verzeichnete gestern an der Börse ein Plus von +0,35%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch eine negative Entwicklung von -0,94%, wodurch der Markt derzeit als neutral einzustufen ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Biogen bei 298,81 EUR. Damit eröffnet die Aktie Investoren ein Potenzial von +20,31%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 16 Analysten empfehlen 72,73% die Aktie als starken Kauf bzw. kaufenswert (8) und halten das Rating “kaufen” oder “halten” (9). Lediglich ein Experte sieht die Biogen-Aktie kritisch und bewertet sie mit “verkaufen”. Das Guru-Rating beträgt nunmehr 4,21 nach zuvor ebenfalls 4,21 Punkten.