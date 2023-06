Biogen: Analysten sehen Potenzial von 10,76% - Kursziel bei 307,94 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen verzeichnete am gestrigen Handelstag einen Rückgang um -1,51%. In den letzten fünf Tagen beträgt das Minus damit insgesamt -2,88%, was Anlegern Sorgen bereiten könnte. Doch die Bankanalysten sind optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +10,76%.

Das durchschnittliche Kursziel für Biogen liegt derzeit bei 307,94 EUR. Von den insgesamt 33 analysierten Experten empfehlen 16 die Aktie als starken Kauf und weitere acht bewerten sie als Kauf. Die restlichen neun Experten halten eine Positionierung.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,21.

Eine positive Einschätzung mit einem hohen Anteil an bullish eingestellten Analysten lässt sich demnach festhalten.

