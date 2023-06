Biogen: Analysten sehen ein Kursziel von 309,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen wird derzeit nach Meinung einiger Analysten am Markt unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 309,04 EUR und damit um +7,57% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 09.06.2023 blieb die Biogen-Aktie unverändert bei einem Plus von insgesamt +2,23% in fünf Handelstagen.

• Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt +7,57%.

• Der Guru-Rating-Wert bleibt mit 4,21 stabil.

Obwohl die Bankanalysten im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Unternehmen abgeben und davon ausgehen dass es noch weiteres Potential gibt sind nicht alle Experten einer Meinung – einige sehen die Bewertung des Unternehmens jedoch skeptischer. Laut dem Trend-Indikator “Guru-Rating” ist das Vertrauen in das Unternehmen trotzdem hoch geblieben.

Insgesamt sind momentan rund drei Viertel aller Analysten optimistisch gestimmt (72,73%) und...