Biogen: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,87% - Kursziel bei 308,74 EUR

Die Aktie von Biogen hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,78% verzeichnet und legte gestern um weitere +2,02% zu. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Biogen liegt laut Bankanalysten bei 308,74 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet das Unternehmen seinen Investoren damit ein Kurspotenzial in Höhe von rund +9,87%. Derzeit empfehlen 16 Analysten die Aktie als starken Kauf und acht Experten halten das Rating “Kauf”. Neun weitere Experten bewerten die Aktie mit “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21. Insgesamt sind somit rund +72,73% der Analysten noch optimistisch gestimmt für Biogen.