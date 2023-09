Biogen: Analysten sehen Kurspotenzial von +27,74%

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Aktie von Biogen hat laut Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 309,49 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +27,74% bieten. Derzeit scheint der Markt durchaus optimistisch zu sein: In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete Biogen eine positive Entwicklung.

• Am 21.09.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,61%

• Die Aktie wird aktuell als starker Kauf bewertet

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,21 unverändert

16 Analysten raten zum Kauf der Aktie und weitere neun Experten sehen sie als positiv an – insgesamt sind so also über drei Viertel aller Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung und bleibt wie zuvor bei 4,21 Punkten.