Biogen: Analysten sehen Kurspotenzial – Kursziel 309,23 EUR

Das wahre Potenzial der Biogen-Aktie ist nach Meinung von Bankanalysten noch nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 309,23 EUR und würde damit einen Anstieg um +7,57% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten.

• Am 09.06.2023 mit einer stabilen Performance von 0,00%

• Guru-Rating bleibt unverändert auf hohem Niveau: 4,21

• Optimismus unter Analysten: Anteil positiver Einschätzungen bei +72,73%

In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um +2,23%. Obwohl einige Experten skeptisch sind bezüglich des Kursziels, halten die meisten Analysten an ihrer optimistischen Bewertung fest. So empfehlen aktuell 16 von ihnen den Kauf der Aktie und weitere acht bewerten sie immerhin als kaufenswert.

Nur neun Experten geben eine neutrale Empfehlung ab (“halten”). Mit einem Guru-Rating von konstant hohen 4,21 bestätigt...