Biogen: Analyse zeigt optimistisches Kurspotenzial von +13,03%

Die Aktie von Biogen setzte am letzten Handelstag ihre negative Entwicklung fort und verzeichnete einen Verlust von 0,14%. In der vergangenen Woche betrug die Gesamtperformance -1,30%, was auf eine zunehmend pessimistische Stimmung des Marktes hindeutet.

Doch die Analysten sind anderer Meinung. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Biogen liegt bei 303,69 EUR – ein Potenzial von +13,03% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Von insgesamt 33 analysierten Bankhäusern empfehlen aktuell 16 ein starkes Kaufsignal und weitere acht setzen auf “Kauf”, während neun sich eher neutral mit einem “Halten”-Rating äußern. Der Anteil der Optimisten unter den Analysten beträgt damit 72,73%.

Das bewährte Guru-Rating bleibt...