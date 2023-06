Biogen: Aktienkurspotenzial von +7,57%

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Biogen-Aktie wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 308,17 EUR.

• Am 08.06.2023 legte der Aktienkurs um +1,31% zu

• Biogens langfristiges Potenzial liegt bei einem Plus von +7,57%

• Guru-Rating bleibt mit 4,21 unverändert

Gestern stieg der Finanzmarkt-Kurs von Biogen um +1,31%, was die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf ein Plus von insgesamt +2,89% steigen lässt. Der Markt scheint daher aktuell relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten und das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 308,17 EUR festlegten – was ein Potential für Investoren in Höhe von +7,57% eröffnen würde – teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in letzter Zeit.

Momentan empfehlen...