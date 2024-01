Biogen Aktie: Ein wahrer Champion!

Biogen hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 13 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ergab eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 326,43 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 28,4 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Biogen momentan einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild bei Biogen hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wurde positiv bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Biogen in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -16,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Biotechnologie"-Branche von 13,18 Prozent und dem "Gesundheitspflege"-Sektor von 20,2 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.