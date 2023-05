Biogen: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 300,49 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Biogen-Aktie werde nach Einschätzung von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liege bei 300,49 EUR und biete Investoren ein Potenzial von +4,77%. Die vergangenen fünf Handelstage deuteten auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hin.

• Biogen legt um +0,15% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 300,49 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21

Am gestrigen Tag gewann die Biogen-Aktie an Wert (+0,15%). Infolgedessen summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +0,74%. Die Einschätzungen der Bankanalysten fielen unterschiedlich aus: Während einige davon ausgehen würden dass das Unternehmen noch mehr an Wert zulegen würde als gegenwärtig vorhergesagt wird.

16 Analysten empfehlen stark den Kauf der Aktie. Weitere 14 sehen sie als kaufenswert an. Ein Rating...