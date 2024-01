Biogen Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Biogen im Vergleich zum Branchendurchschnitt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,6 deutlich günstiger bewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 103,7, was einem Unterschied von 82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Biogen mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Biogen-Aktie zeigt unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 269,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 248,12 USD liegt, was einem Unterschied von -7,99 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (243,36 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,96 Prozent). Daher wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Biogen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wird auch eine abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.