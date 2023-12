Biogen Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die technische Analyse der Biogen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 270,51 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 256,54 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -5,16 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 243,21 USD, was einen Abstand von +5,48 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Biogen-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 auf. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Biogen 18,6 Euro zahlt, was 82 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche hat Biogen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,15 Prozent gezeigt. Während die Branche im Durchschnitt um 101,41 Prozent gestiegen ist, liegt Biogen um -117,55 Prozent darunter. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 65,71 Prozent, und Biogen lag 81,86 Prozent darunter. Diese Unterperformance in Bezug auf Branche und Sektor führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese basierend auf dem aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Biogen eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.