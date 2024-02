Biogen Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Der Aktienkurs von Biogen im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor weist eine Rendite von -16,15 Prozent auf, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,43 Prozent verzeichnet, liegt Biogen mit einer Rendite von 5,72 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Biogen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 267,12 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 243,72 USD weicht somit um -8,76 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 247,12 USD, was einer Abweichung von nur -1,38 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt, dass von insgesamt 16 Bewertungen 13 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Biogen-Aktie. Kurzfristig betrachtet ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen vorliegen, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 326,43 USD, was ein Aufwärtspotential von 33,94 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 243,72 USD bedeutet. Daher resultiert eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Biogen liegt derzeit bei 65,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls weder "überkauft" noch "überverkauft" an (Wert: 64,69), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Biogen somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.