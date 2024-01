Biogen Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten zwölf Monaten haben 15 Analystenbewertungen für die Biogen-Aktie stattgefunden. Davon waren 13 Bewertungen positiv, 2 neutral und keine negativ. Somit ergibt sich ein überwiegend positives Rating für die Biogen-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Biogen. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen der Analysten ergibt, liegt bei 326,43 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 26,58 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 257,88 USD. Daher ergibt sich eine gute Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Biogen derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 liegt. Diese Differenz von -2,49 Prozent führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Biogen liegt auf 7-Tage-Basis bei 56,09 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,96, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Biogen-Aktie somit ein neutrales Rating in diesem Bereich.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Biogen derzeit als neutral eingestuft. Der GD200 liegt bei 270,02 USD, während der Kurs der Aktie bei 257,88 USD um -4,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 242,03 USD, was einer Abweichung von +6,55 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein positives Rating für diesen Zeitraum.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung für die Biogen-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der Dividendenrendite, dem RSI und der technischen Analyse.

