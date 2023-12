Biogen Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von Biogen im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Gesundheitspflegesektor zeigt eine Rendite von -16,15 Prozent, was mehr als 30 Prozent niedriger ist. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit 37,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Biogen aktuell einen Wert von 0 % auf, was 2,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 270,08 USD für den Schlusskurs der Biogen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 257,97 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 241,83 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Biogen somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen in den letzten zwölf Monaten 13 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 326,43 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Biogen-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.