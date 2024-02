Biogen Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Biogen-Aktie ist positiv, da 13 Gut-Bewertungen und 3 Neutral-Bewertungen vorliegen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 326,43 USD, was einer potenziellen Performance von 35,46 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Biogen mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die fundamentalen Analyse zeigt, dass die Aktie von Biogen laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist, da das KGV mit 18,6 um 82 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 105,19 im Biotechnologie-Segment. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -9,38 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 265,91 USD mit dem aktuellen Kurs von 240,98 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachten, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.