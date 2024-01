Biogen Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die technische Analyse zeigt, dass die Biogen-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 270,02 USD, während der aktuelle Kurs bei 257,88 USD um -4,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 242,03 USD, was einer Abweichung von +6,55 Prozent entspricht - damit erhält die Aktie das Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Biogen liegt bei 56,09 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und daher wird das Biogen-Wertpapier insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Biogen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,78 niedriger ist und somit als unterbewertet betrachtet wird.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Biogen derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.