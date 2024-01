Biogen Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Biogen hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Dies setzt sich aus 13 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Kurzfristig betrachtet zeigt sich, dass innerhalb eines Monats 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen, was dazu führt, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wird. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von 32,58 Prozent, basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 326,43 USD für das Wertpapier, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 246,21 USD. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut". Insgesamt erhält Biogen eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung interessante Ausprägungen aufweisen. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, während die negative Veränderung der Stimmungsrate zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biogen einen Wert von 18 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Biotechnologie" (KGV von 106,83) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Biogen eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.