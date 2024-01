Biogen Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die aktuelle Bewertung der Biogen-Aktie durch Analysten wirft einige interessante Perspektiven auf. Laut Expertenmeinungen ist die Aktie derzeit unterbewertet, und das wahre Kursziel liegt etwa 35,10% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklung von Biogen

Am 26.01.2024 verzeichnete Biogen eine Kursentwicklung von -0,56%. Über die letzten fünf Handelstage hinweg ergibt sich ein Gesamtverlust von -1,40%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Kursziel und Guru-Rating

Das Kursziel für Biogen liegt derzeit bei 304,63 EUR, laut den Durchschnittseinschätzungen der Bankanalysten. Sollte sich dies bewahrheiten, ergäbe sich ein Kurspotenzial von +35,10%. Das Guru-Rating für Biogen bleibt stabil bei 4,28.

Einschätzung der Analysten

Die Einschätzung der Analysten fällt größtenteils positiv aus. Von insgesamt 18 Analysten werden die Biogen-Aktien als starker Kauf empfohlen. Weitere 10 Analysten bewerten die Aktie als Kauf, jedoch ohne übermäßige Euphorie. 8 Experten hingegen halten ihre Position neutral.

Fazit

Die überwiegend positive Einschätzung der Analysten spiegelt sich auch im Guru-Rating wider, das einen bestätigten Trend anzeigt. Trotz der aktuellen Kursentwicklung sehen die meisten Analysten ein großes Potential für Investoren und bleiben optimistisch in Bezug auf Biogen-Aktien.

