Biogen Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Biogen wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Biogen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 31,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Biogen-Aktie ein Durchschnitt von 270,08 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 257,97 USD, was zu einem Unterschied von -4,48 Prozent führt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 241,83 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Biogen insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz, wurde bei Biogen in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Biogen daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") und der "Biotechnologie"-Branche liegt Biogen mit einer Rendite von -16,15 Prozent bzw. 37,44 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.