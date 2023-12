Biogen Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Biogen-Aktie wird im Rahmen einer technischen Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs von 261,93 USD liegt um +8,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -3,03 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Biogen derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Biogen weist einen Wert von 18,6 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 104,06 als deutlich günstiger und unterbewertet eingestuft wird. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung in dieser Hinsicht betrachtet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Biogen mit -16,15 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 32 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 22,81 Prozent aufweist, liegt Biogen mit 38,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.