Biogen Aktie: Kursziel von 310,39 EUR laut Analysten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Biogen an der Börse eine Performance von -0,48%. Die Gesamtleistung für die vergangenen fünf Tage beträgt jedoch +1,73%, was auf einen relativ optimistischen Markt hinweist. Mehrere Bankanalysten sind sich einig, dass das Unternehmen unterbewertet ist und haben ein Kurspotenzial bei 310,39 € erkannt.

Dies würde bedeuten, dass Investoren ein mögliches Kursplus in Höhe von +28,36% erwarten können. Von den momentan 16 analysierenden Experten beurteilen 73.53% die Aktie als stark kaufenswert oder empfehlen sie zumindest zum Kauf. Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei einem Wert von 4.21.

Zusammenfassend hat Biogen aktuell vielversprechende Aussichten für Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont laut mehreren Bankanalysten.