Biogen-Aktie: Kursziel von 303,69 EUR

Die Biogen-Aktien werden derzeit von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel ist um +11,69% höher als der aktuelle Aktienkurs.

• Am 16.06.2023 legte die Biogen-Aktie um -0,12% zu

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 303,69 EUR

• Guru-Rating verharrt bei 4,21

Am gestrigen Tag stieg die Biogen-Aktie am Finanzmarkt um -0,12%. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sie einen Verlust von -5,08% erlitten und zeigt sich somit relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Biogen-Aktie liegt bei durchschnittlich 303,69 EUR laut Bankanalysten. Sollten diese Prognosen eintreten hätten Investoren ein Potenzial von +11,69%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Einschätzung gefolgt nachdem es kürzlich zu einem schwachen Trend kam.

Aktuell empfehlen insgesamt 16 Analysten den Kauf der Aktien und weitere acht...