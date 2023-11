Biogen Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Biogen, ein Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie, schüttet derzeit keine Dividende aus. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Branche von 2,46 Prozent, bedeutet dies einen Unterschied von 2,46 Prozentpunkten. Dies wird als negativ eingestuft.

Der Aktienkurs von Biogen hat im letzten Jahr eine Rendite von -7,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Aktie 158,47 Prozent darunter, während die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Biotechnologie" 179,76 Prozent beträgt. Biogen liegt derzeit 187,49 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine negative Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Biogen ist insgesamt positiv. Allerdings gab es in den letzten Tagen viele negative Diskussionen und Meinungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Es gab 9 negative und keine positiven Signale.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dividende von Biogen niedriger ist als der Branchendurchschnitt, der Aktienkurs unterperformt und die Stimmung der Anleger neutral ist. Fundamental betrachtet ist die Aktie jedoch günstig bewertet.