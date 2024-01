Biogen Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Biogen als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Biogen-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,39, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,81, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt das Ranking als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Biogen von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 13 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Einstufungen versehen. Daraus lässt sich eine langfristige Einstufung als "Gut" ableiten. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Biogen aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Biogen liegt bei 326,43 USD, während der letzte Schlusskurs bei 260,58 USD verläuft. Dies ergibt eine erwartete Kursentwicklung von 25,27 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf der Bewertung von Analysten für die Aktie von Biogen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der Biogen-Aktie mit -16,15 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 23,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Biogen mit 39,6 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Biogen wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".