Biogen Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Dividendenrendite von Biogen liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Biogen-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biogen bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,78 als unterbewertet angesehen wird. Aus diesem Grund erhält Biogen eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Biogen-Aktie in den letzten Monaten gering war. Daher wird sie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Biogen als ein "Gut"-Wert betrachtet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Biogen-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 270,02 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 257,88 USD liegt, was einer Abweichung von -4,5 Prozent entspricht. Auf Basis des vergangenen 50-Tage-Durchschnittskurses (GD50) von 242,03 USD wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert angesehen. Insgesamt erhält Biogen daher das Rating "Gut".