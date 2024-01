Biofrontera Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Die aktuelle technische Analyse der Biofrontera-Aktie zeigt, dass der Kurs von 0,401 EUR mit -47,92 Prozent deutlich unter dem GD200 (0,77 EUR) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,49 EUR auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -18,16 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Urteil für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Biofrontera betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird das Stimmungsbild daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Analysen schneidet die Biofrontera-Aktie besser ab. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 13,15 und damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 97. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativeres Bild. Die Dividendenrendite von Biofrontera beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.