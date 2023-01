Biofrontera-Aktie: Der erste Patient wurde behandelt! 

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, den ersten Patienten in einer multizentrischen Phase-3-Studie zur Behandlung von aktinischer Keratose an den Extremitäten, am Hals und am Rumpf behandelt zu haben. In den USA werden vorerst elf Studienzentren an der Studie teilnehmen. Diese umfasst etwa 165 Patienten, die nach Körperregionen geschichtet sind. Die klinische Studie wird zur Einschätzung der Wirksamkeit und auch Sicherheit von Ameluz und BF-RhodoLED XL durchgeführt. Der Kurs der Aktie bleibt von der Mitteilung zunächst unbeeindruckt.

Gelingt die Bodenbildung?

Der Blick auf den Kursverlauf der letzten Jahre zeigt seit 2019 einen extremen Absturz der Biofrontera-Aktie. Der Titel verlor im Tief um 90%. Doch innerhalb der letzten Wochen und Monate zeigt sich eine Stabilisierung mit der Überwindung wichtiger Widerstände. Aus dieser Sicht heraus ist die Bodenbildung in vollem Gange. Wichtig wird es jetzt sein, dass im September entstandene Tief überboten zu halten. Vielmehr müssen die Bullen der Biofrontera-Aktie jetzt weiter Gas geben und ein neues Jahreshoch generieren.

Die Tendenz ist eher seitwärts!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Biofrontera-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist. Der Titel befindet sich im Bodenbildungsprozess.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Biofrontera-Analyse vom 13.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Biofrontera jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Biofrontera-Analyse.

Biofrontera: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...