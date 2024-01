Biofrontera Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Biofrontera wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Biofrontera von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um -2,08 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -37,33 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Biofrontera bei -73,06 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Biofrontera mit 65,45 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als schlecht eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Biofrontera derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche hat eine Rendite von 3,66 Prozent, was zu einer Differenz von -3,66 Prozent zur Biofrontera-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine schlechte Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.