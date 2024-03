Biofrontera Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die öffentliche Diskussion über Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung wurde bei Biofrontera eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als neutral führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Biofrontera liegt bei 48,17, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 56 ermittelt, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet Biofrontera im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Kurs der Biofrontera unter dem GD200 (0,56 EUR) liegt und um -38,93 Prozent darunter verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 liegt mit 0,39 EUR unter dem Durchschnitt und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für die Biofrontera-Aktie.