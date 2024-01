Biofrontera Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Die Biofrontera-Aktie wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Aus technischer Sicht verläuft die 200-Tage-Linie bei 0,76 EUR, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt an einem Abstand von -42,76 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,435 EUR. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,48 EUR liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -9,38 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Biofrontera-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -73,06 Prozent erzielt, was 65,61 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Biotechnologie" von -7,21 Prozent liegt die Aktie mit einer Rendite von -65,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Biofrontera-Aktie einen RSI7-Wert von 50 und einen RSI25-Wert von 58,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biofrontera mit einem Wert von 13,15 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 97,82. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.