Biofish Holding AS Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Biofish ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 0,05 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0655 EUR, was einer Steigerung von 31 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs (+31 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Biofish insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Biofish liegt bei 58,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.