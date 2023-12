Biofish Holding AS Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der Biofish-RSI liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 24,07, was ebenfalls zu einer guten Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Biofish gab es in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Reaktionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Biofish-Aktie eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,0445 EUR lag, was einem Rückgang von 11 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse des 50-Tage-Durchschnitts einen Anstieg um 11,25 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Biofish in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.