Biofish Holding AS Aktie: Am Scheideweg

In den letzten 200 Handelstagen verzeichnete die Biofish-Aktie einen Durchschnitt von 0,05 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0565 EUR (+13 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,06 EUR, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -5,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Biofish-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 33,33 zeigt, dass die Biofish-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Analyse somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien und führt daher zu einer "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Biofish-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, den RSI und das Anleger-Sentiment.