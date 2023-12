Biodesix Inc Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

In den letzten vier Wochen konnten bei Biodesix keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Biodesix daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von Biodesix insgesamt positiv bewertet, mit 1 Gut-Einstufung und 0 Neutral- sowie 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Bewertung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Biodesix vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 0 USD, was in einem erwarteten Kursverlust von 100 Prozent resultieren würde. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Biodesix derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Für den 25-Tage-RSI wird die Aktie hingegen als überverkauft bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Biodesix-Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Daher erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Biodesix Inc-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Biodesix Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Biodesix Inc-Analyse.

Biodesix Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...