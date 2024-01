Biodesix Inc Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Biodesix-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Biodesix. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Biodesix-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 27, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 27,1 über dem Wert von 30, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Somit ergibt sich eine insgesamt positive RSI-Bewertung für Biodesix.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Biodesix-Aktie von 1,99 USD eine Entfernung von +31,79 Prozent vom GD200 (1,51 USD), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,58 USD, was einen Abstand von +25,95 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt keine bedeutende Stimmungsänderung der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Biodesix-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und Buzz.

Insgesamt ergibt sich für die Biodesix-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzung, des Relative Strength Index, der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz eine positive Gesamtbewertung, trotz des "Schlecht"-Ratings im Bereich Sentiment und Buzz.