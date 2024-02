Biodesix Inc Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Diskussionen über Biodesix in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Biodesix vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Biodesix liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass sich der Aktienkurs um -100 Prozent entwickeln wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Biodesix verläuft aktuell bei 1,53 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 1,46 USD und hat damit einen Abstand von -4,58 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Biodesix-Aktie um -19,78 Prozent zurück, was ein "Schlecht"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Biodesix liegt der RSI7 bei 89,8 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 68,03, was bedeutet, dass Biodesix hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Biodesix-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.