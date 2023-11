Biodesix Inc Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Biodesix diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Biodesix, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Analysten ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung. Von insgesamt 1 Bewertung liegt 1 als "Gut" vor, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen verzeichnet wurden. Auch im zurückliegenden Monat gab es ausschließlich positive Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel klassifiziert. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Biodesix liegt bei 0 USD, was auf eine mögliche negative Kursentwicklung von -100 Prozent hindeutet und daher mit "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Biodesix-Aktie von 1,5 USD mit -2,6 Prozent Entfernung vom GD200 (1,54 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -2,6 Prozent beträgt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Biodesix als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 40,48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage eine ähnliche Einschätzung mit einem Wert von 52,75 ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.