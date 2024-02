Bioceres Crop Solutions Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Bioceres Crop liegt bei 33,85, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,72 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

In fundamentalen Daten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 70. Das bedeutet, dass die Börse 70,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Bioceres Crop zahlt. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" ist dies eine Unterbewertung, da der durchschnittliche Wert in diesem Bereich bei 90 liegt. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bioceres Crop. Dies führt zu einer negativen Differenz von -8328,98 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Nahrungsmittel". Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Bioceres Crop. Trotzdem gab es in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für Bioceres Crop basierend auf dem RSI, dem KGV, der Dividendenpolitik und der Anleger-Stimmung.