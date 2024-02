Bioblast Pharma Aktie: War das schon alles?

Die Enlivex Therapeutics weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 % in der Biotechnologie. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Enlivex Therapeutics liegt bei 22,61, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,2 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Enlivex Therapeutics weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Enlivex Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Enlivex Therapeutics-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt wird die Enlivex Therapeutics-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.