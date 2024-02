Bioatla Inc Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bioatla als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Bioatla-Aktie liegt der RSI7 bei 62,88, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 beträgt 47,7, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Bioatla. In den letzten beiden Wochen waren jedoch überwiegend negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate zeigt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was ein Potential von 646,89 Prozent darstellt, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Bioatla-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,43 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,41 USD weicht somit um -0,82 Prozent ab, was als "Neutral"-Bewertung gilt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 2,29 USD, was einer Abweichung von +5,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Bioatla-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI, eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten und der technischen Analyse.