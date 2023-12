Bio-Works Technologies AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen setzt. Der RSI der Bio-works liegt bei 79,57, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 52, was als neutral betrachtet wird, und daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" ergibt.

Die Bio-works liegt mit einem Kurs von 6,52 SEK derzeit -2,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -47,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch sowohl für den kurzfristigen als auch für den langfristigen Zeitraum als "Neutral" eingeschätzt.

Die Anleger-Stimmung bei Bio-works in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bio-works festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Zusammengefasst erhält Bio-works in dieser Hinsicht ebenfalls eine Bewertung von "Neutral".