Bio-Works Technologies AB Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Bio-works als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bio-works-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,74, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Daher erhält Bio-works in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Bio-works somit als "Neutral"-Wert zu bewerten.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bio-works derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 9,75 SEK, womit der Kurs der Aktie (5,64 SEK) um -42,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,57 SEK entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -14,16 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Bio-works eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Bio-works daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.